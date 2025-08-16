Trump cambia de plan; apuesta por acuerdo de paz directo entre Rusia y Ucrania

Trump califica de exitosa la infructuosa reunión con Putin (EFE)

Guerra Ucrania-Rusia — Un día después de la infructuosa reunión con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, este sábado el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump revirtió su propuesta original de un llamado para alcanzar un cese el fuego para avanzar hacia el fin del conflicto entre Ucrania y Rusia, y cambió a una mejor apuesta, de acabar con la guerra entre Moscú y Kiev y “llegar directamente” a un acuerdo de paz duradero.

El mandatario republicano, que el viernes se reunió por más de tres horas con Putin en Alaska, había dicho previamente a este encuentro, que deseaba “ver un alto el fuego rápidamente” porque quería que “cesara la matanza”.

Sin embargo, a su regreso de esta infructuosa reunión y tras una llamada con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a líderes europeos y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el mandatario de EU cambió su propuesta para encaminar la paz.

REUNIÓN

“Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrenda guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que terminaría la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que muchas veces no se sostiene”, escribió en su red Truth Social a su regreso a la Casa Blanca.

Aunque regresó con las manos vacías de esta reunión con Putin, el presidente Trump celebró el “gran y muy exitoso día en Alaska” y anunció que se reuniría con Zelenski en Washington el lunes, tras lo que adelantó que “si todo resulta bien” programará una cumbre trilateral que incluya a Putin. “Potencialmente, se salvarán las vidas de millones de personas”, concluyó.

ZELENSKI

La anticipada reunión entre Trump y Putin el viernes en una base militar en Anchorage, Alaska, se cerró sin un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania, pero ambos líderes manifestaron su sintonía y el estadounidense calificó las conversaciones de “extremadamente productivas”.

Por su parte, el presidente ucraniano respaldó este sábado la propuesta su homólogo estadounidense de mantener una reunión a tres bandas con Putin y confirmó su viaje a Washington el lunes para tratar con el norteamericano “todos los detalles” del eventual proceso de paz.

