Zelenski indica que el rechazo de Putin a un alto al fuego “complica las negociaciones de paz”

Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski indicó que la negativa de Vladimir Putin a un alto al fuego antes de emprender un acuerdo de paz dificulta la situación.

“Vemos que Rusia rechaza los numerosos llamamientos a un alto al fuego y no ha determinado todavía cuando pondrá fin a la matanza. Esto complica la situación”, publicó Zelenski en X.

“Si no tienen la voluntad de ejecutar una simple orden para detener los ataques, puede que conlleve mucho esfuerzo conseguir que Rusia tenga la voluntad de implementar algo mucho mayor, una coexistencia pacífica con su vecino durante décadas”, agregó.

Asimismo, asegura que junto a sus aliados, Kiev trabaja en busca de la paz y seguridad.

“Detener la matanza es un elemento clave para detener la guerra”, expresó y añadió que está preparándose para la reunión que tendrá el próximo lunes en Washington con Donald Trump.

“Es importante que todo el mundo concuerde en que tiene que haber una conversación a nivel de líderes para esclarecer todos los detalles y determinar qué pasos son necesarios y cómo van a funcionar”, mencionó Zelenski respecto al tema de la propuesta de Trump de celebrar una cumbre trilateral con Putin.

En declaraciones anteriores a lo largo de este sábado, el presidente ucraniano fijó entre las prioridades, la declaración de un alto al fuego en todos los frentes y la liberación de todos los ucranianos en cautiverio ruso.

No obstante, puntualizó la importancia de unas garantías de seguridad creíbles en las que participen tanto Europa como E.U y pidió que no se decidan cuestiones territoriales sin la implicación de Ucrania. (Con información de EFE)