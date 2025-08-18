40 desaparecidos tras naufragio de un bote en Nigeria

Barco Nigeria |Imagen de archivo| (EFE)

La Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Nigeria (NEMA) señaló que al menos 40 personas permanecen desaparecidas después de que un bote con cerca de 50 pasajeros a bordo volcara este domingo en el estado de Sokoto, al noroeste de Nigeria, cuando se dirigía al mercado de Goronyo, según informaron fuentes oficiales.

Por medio de un comunicado la NEMA confirmó que hasta el momento sólo unas diez personas han sido rescatadas con vida, mientras continúan las labores de búsqueda en la zona. “NEMA, en colaboración con las autoridades locales y los servicios de emergencia, está intensificando las operaciones de búsqueda y rescate para localizar a las personas desaparecidas”, detalló la institución.

Aunque las causas del accidente no han sido aclaradas, medios locales citan a funcionarios que señalan el sobrecupo como posible motivo, un problema frecuente en las comunidades ribereñas de la región.

Los naufragios de este tipo son habituales en Nigeria debido a la escasa regulación del transporte fluvial, la falta de medidas de seguridad y la sobrecarga de embarcaciones, muchas veces sin chalecos salvavidas para los pasajeros, además, la temporada de lluvias, que se extiende de marzo a octubre, incrementa los niveles de agua y agrava la mortalidad de los accidentes.

Este no es un hecho aislado, en octubre del año pasado, al menos 60 personas perdieron la vida en un naufragio en Mokwa, en el estado de Níger, y solo en 2024, unas 200 personas han muerto en incidentes similares en distintas regiones del país.