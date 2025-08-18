Alerta roja en la India por fuertes lluvias que paralizan ciudades

Lluvias intensas en ciudades de la India (EFE)

La intensificación de las lluvias en diferentes partes de la India ha causando grandes estragos, cinco personas permanecen desaparecidas en la ciudad de Nanded, en el estado de Maharahstra, mientras que en Bombay, la capital financiera del país, las lluvias torrenciales obligaron este lunes al cierre de escuelas y universidades, además de paralizar el tráfico en calles y vías férreas inundadas.

El jefe del Gobierno estatal confirmó que varias personas quedaron atrapadas por las inundaciones en Nanded, mientras que la Oficina Meteorológica de la India (IMD) mantiene la alerta roja en Bombay, urbe que concentra más de 22 millones de habitantes.

El desbordamiento de uno de los lagos que abastecen de agua a la ciudad ha agravado la situación y las autoridades recomendaron a la población no salir de casa ni resguardarse bajo estructuras inestables.

En Nueva Delhi, la Comisión Central del Agua advirtió que el río Yamuna superará el nivel de peligro de 205,33 metros en las próximas horas y podría alcanzar los 206 metros este martes.

Ante la emergencia, las autoridades abrieron por primera vez en la temporada las compuertas de la presa de Hathinikund para liberar agua, lo que incrementará el caudal a su paso por la capital.

Inundaciones en la India (RAJAT GUPTA/EFE)

La situación se replica en otras regiones del país, en Jammu y Cachemira, las precipitaciones y los reventones nubosos dejaron más de 60 muertos y un centenar de heridos, lo que llevó al cierre total de las instituciones educativas, en Himachal Pradesh, al norte, más de 350 carreteras permanecen bloqueadas por deslizamientos de tierra e inundaciones.

En el sur y el este de la India, varios estados también se encuentran bajo alerta, diez distritos costeros de Andhra Pradesh enfrentan lluvias “extremadamente fuertes”; en Kerala, dos distritos están en alerta naranja y siete en amarilla; mientras que en Jharkhand se activó la alerta amarilla en 11 distritos.

El monzón, fenómeno estacional que llega cada junio tras semanas de calor extremo, es vital para la agricultura y la recarga de acuíferos en la India, pero también representa uno de los mayores riesgos naturales del país, sus precipitaciones, que se extienden durante todo el verano, suelen provocar desbordamientos, deslaves y miles de víctimas cada año.