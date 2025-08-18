Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca y “si todo va bien, habrá cumbre trilateral con Putin”

Estados Unidos El presidente de EU, Donald Trump, recibe este lunes en la Casa Blanca, al líder ucraniano Volodimir Zelenski, a quien tratará de convencer para que acepte las condiciones del ruso Vladimir Putin para acabar la guerra (YURI GRIPAS / POOL/EFE)

Esta vez no hubo miradas abiertamente hostiles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de que ambos celebren una reunión crucial para tratar de poner fin a la guerra iniciada por Rusia contra su vecino en 2022, encuentro al que se sumarán más tarde varios líderes europeos que han viajado también a Washington para apoyar a Kiev.

Pese a la cálida acogida, las declaraciones previas de Trump anticipan que pedirá a Zelenski básicamente que se rinda y que acepte que ha perdido un quinto del territorio ucraniano (la península de Crimea y la región orienta del Donbás) y renuncie a la entrada del país en la OTAN, tal como exige el ruso Vladimir Putin para declarar un alto el fuego total, como paso previo para negociar la retirada de las tropas invasoras rusas y el fin de la guerra.

“Puede terminar la guerra, si quiere, o puede seguir luchando”, advirtió el presidente de EU antes de recibir al ucraniano y a líderes europeos.

Posteriormente, Trump escuchará lo que le tengan que decir el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz. En principio, los aliados europeos de Kiev se niegan a aceptar una rendición incondicional que suponga la entrega de territorios, por el peligroso precedente que crearía en otros países con minorías rusas.

¿Reunión trilateral?

“Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una trilateral. Y creo que habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos”, explicó Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Al ser preguntado sobre si la reunión de hoy podría suponer el punto final para el apoyo estadounidense a Ucrania, Trump dijo que no.

“No puedo decir nunca que es el final del camino. Están matando gente y queremos detenerlo. Así que no diría que es el final del camino. No, creo que tenemos buenas posibilidades de lograrlo”, dijo en referencia a un acuerdo de paz.

Trump, avanzó al inicio de la reunión también que “más tarde” podría hacer un anuncio sobre garantías de seguridad para Ucrania brindadas por parte de tropas estadounidenses para evitar otra futura invasión rusa.