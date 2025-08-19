China lanza con éxito el cohete Lijian-1 Y10 y coloca en órbita siete satélites

China logró este martes un nuevo avance en su programa espacial al lanzar el cohete portador Lijian-1 Y10, que colocó en órbita siete satélites de forma exitosa.

El despegue se realizó a las 15:33 horas (hora local de Beijing) desde una zona piloto de innovación aeroespacial comercial ubicada en el noroeste del país. Según informaron autoridades chinas, la misión cumplió con precisión su objetivo y los satélites alcanzaron la órbita prevista.

El Lijian-1, desarrollado para fortalecer la capacidad de transporte espacial del país asiático, ha sido diseñado para misiones comerciales y científicas, ampliando las posibilidades de observación terrestre, monitoreo ambiental y desarrollo tecnológico.