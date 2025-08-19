República Checa liberará a 550 presos tras despenalizar el impago de pensión alimenticia

Prisión (Archivo)

El próximo 1 de enero de 2026, alrededor de 550 personas saldrán de prisión en República Checa tras la entrada en vigor de una reforma del Código Penal que elimina como delito el impago de la pensión alimenticia y que además rebaja las sanciones vinculadas al cultivo y posesión de cannabis.

El Ministerio de Justicia confirmó a la radio pública Český rozhlas que la medida beneficiará a los reclusos que únicamente cumplen condena por incumplir el pago de la manutención, sin embargo, aclaró que no se aplicará en casos donde el impago haya puesto a los hijos en situación de pobreza o indigencia, ni tampoco a quienes tengan otras condenas vigentes, aunque en estos últimos sí se considerará una reducción proporcional de las penas.

La Asociación de Organizaciones de Prisiones calcula que unas 550 personas quedarán en libertad gracias a la reforma, cuyo objetivo también es aliviar el hacinamiento en los centros penitenciarios. Actualmente, las cárceles checas albergan unas 19,600 personas, lo que representa el 97 % de su capacidad.

La modificación del Código Penal firmada por el presidente Petr Pavel, incluye también cambios en torno al consumo de cannabis, a partir de ahora será legal cultivar hasta tres plantas y poseer 100 gramos en el domicilio o 25 gramos en la vía pública.

No obstante, la reforma no contempla una salida automática de la cárcel para quienes cumplen condena por delitos relacionados con drogas u otros ilícitos con penas ahora reducidas, como la apología del terrorismo en internet.

La radio pública destacó además que el cambio legislativo impulsará un mayor uso de multas y penas alternativas, con el fin de disminuir el número de reclusos y la reincidencia en el sistema penitenciario.