Suiza garantiza inmunidad a Putin si acepta reunirse con Zelenski en Ginebra

ministro de Asuntos Exteriores suiza, Ignazio Cassis |Imagen de archivo| (Martial Trezzini/EPA-EFE)

El Gobierno de Suiza anunció que otorgará inmunidad diplomática al presidente ruso, Vladímir Putin, en caso de que viaje a Ginebra para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en una cumbre propuesta por Francia como escenario neutral para avanzar en un posible acuerdo de paz.

El ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignazio Cassis, confirmó que, pese a la orden de detención internacional emitida en marzo de 2023 por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Putin, acusado de deportación forzada y traslado ilegal de niños ucranianos a territorios ocupados, el mandatario gozaría de inmunidad si acudiera a participar en un foro de este nivel.

Cassis subrayó que Suiza está “más que preparada” para acoger una reunión de esa magnitud, recordando la tradición del país como sede de grandes negociaciones internacionales, de hecho, en Ginebra tuvo lugar en 2021 el único encuentro de Putin con el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, apenas unos meses antes del inicio de la invasión rusa en Ucrania.

La propuesta de que la cumbre se realice en la ciudad suiza fue planteada este martes por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien destacó la neutralidad y el simbolismo de la sede.

La iniciativa llega tras la intensa actividad diplomática de los últimos días, el pasado viernes, Donald Trump se reunió con Putin en Alaska y este lunes recibió en la Casa Blanca a Zelenski y a varios líderes europeos.

Según la administración estadounidense, ya “han comenzado los preparativos” para una reunión entre los mandatarios ruso y ucraniano, que estaría seguida de un segundo encuentro con la participación de Trump.

Tanto Zelenski como Putin han confirmado su disposición a participar en el encuentro en Ginebra. Mientras tanto, los países europeos más firmes en su apoyo a Ucrania (agrupados en la llamada “Coalición de voluntarios”) celebran este martes una reunión clave para definir “las próximas etapas” en torno al proceso de paz.