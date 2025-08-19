Trump arrestó alrededor de 400 personas en primera semana de toma de Washington

Elementos de la Guardia Nacional en Washington

El gobierno de Estados Unidos informó que hasta el momento se ha arrestado a más de 400 personas en Washington D.C desde que se tomo el control de la ciudad hace una semana, como parte de una campaña contra el crimen impulsada por Donald Trump.

“Desde que comenzó nuestra misión, ha habido un total de 465 detenciones, 68 armas incautadas y múltiples cargos presentados por homicidio, narcóticos y delitos con armas de fuego”, publicó en X la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi la cuál es encargada de supervisar la toma federal de las fuerzas del orden en la ciudad.

A palabras de la fiscal, la noche de este lunes se realizaron 52 arrestos, entre ellos un miembro de la mara Salvatrucha y se confiscaron nueve armas de fuego en las calles.

“Casi la mitad de estas detenciones ocurrieron en las zonas de mayor criminalidad de Washington DC. Tanto residentes como turistas valoran este esfuerzo extraordinario de nuestras fuerzas del orden en D.C. y a nivel federal”, expresó.

Donald Trump declaro “Emergencia de Seguridad Pública” y tomó el control de la Policía de la capital el pasado 11 de agosto, desde entonces se ha visto un incremento de elementos del FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Asimismo, unos 900 soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, Ohio, Misisipi y Carolina del Sur llegarán en los próximos días para reforzar la operación, así lo anunciaron los gobernadores de esos estados. (Con información de EFE)