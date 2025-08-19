Trump descarta enviar tropas a Ucrania para garantizar la paz

Estados Unidos |Imagen archivo| (YURI GRIPAS / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no contempla el envío de tropas estadounidenses a Ucrania como parte de las garantías de seguridad en un eventual acuerdo de paz con Rusia. En cambio, sostuvo que serán las naciones europeas las que deberán asumir el liderazgo en este terreno.

En una entrevista con Fox News, Trump garantizó que no habrá soldados norteamericanos sobre el terreno en Ucrania. “Tienen mi garantía. Yo solo estoy intentando evitar que la gente siga siendo asesinada”, recalcó.

El mandatario recordó que el viernes mantuvo. un encuentro con su homólogo ruso en Alaska, y que un día después recibió en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, junto con otros líderes europeos.

Trump insistió en que Kiev contará con algún tipo de respaldo en materia de seguridad, aunque “no dentro de la OTAN”, y señaló que apoya la presencia de fuerzas militares de países como Francia, Alemania y Reino Unido en territorio ucraniano. “Creo que Putin está cansado de esto. Creo que todos lo están”, expresó.

El presidente estadounidense también reveló que la relación entre Putin y Zelenski resultó “mejor de lo esperado”, lo que lo llevó a organizar primero una reunión bilateral entre ambos en lugar de una cumbre tripartita. “No diría que vayan a ser los mejores amigos, pero les va bien”, comentó.

Trump añadió que mantiene una relación de “calidez” con Putin, con quien compartió un cordial apretón de manos en Anchorage antes de dialogar en privado. Asimismo, explicó que evitó llamarlo mientras se encontraba reunido con los líderes europeos, pues consideró que hacerlo en ese momento habría sido “una falta de respeto” hacia el presidente ruso.

Sobre su conversación telefónica, Trump relató que Putin atendió la llamada pasada la medianoche y se mostró receptivo a la idea de un encuentro con Zelenski. Según el estadounidense, el plan es que los dos mandatarios celebren primero una reunión bilateral y en caso de buenos resultados, él se sumará después para “cerrar el asunto”.

Por su parte, el Kremlin rebajó las expectativas respecto a una fecha cercana para dicha cita y advirtió que un encuentro de ese nivel debe prepararse “minuciosamente”. No obstante, señaló que no descarta “ningún formato de trabajo, ya sea bilateral o trilateral”.

