Polonia afirma que objeto que estalló en un campo fue un dron ruso

Dron ruso explotó en un campo de Polonia (@nachomdeo/X)

Autoridades polacas confirmaron este miércoles que el objeto volador que explotó en la noche en un campo de maíz en la localidad de Osiny, a 75 kilómetros de la fontera de Ucrania, era un dron militar ruso.

“Rusia sigue con sus provocaciones a los países de la OTAN”, indicó el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

“Eso ocurre en el mismo momento en que se hacen esfuerzos por lograr una paz para la Ucrania atacada por Rusia. Todos los aliados de la OTAN están informados”, añadió.

El fiscal Grzegorz Trusiewicz, del distrito de Lublin, afirmó en una rueda de prensa que preliminarmente se pensó que era un dron militar, que portaba una pequeña cantidad de explosivos, y que se puede descartar que se tratase de un aparato civil o usado por contrabandistas.

Asimismo, señaló la posibilidad de que el dron pudiera haber chocado contra cables de luz, lo que habría provocado la explosión, además se piensa que este entró desde un país vecino, a pesar de que el Comando Operativo polaco confirmó que sus sistemas de radar no registraron ninguna violación del espacio aéreo.

El ministerio de Defensa polaco ha confirmado el uso continuo del sistema antidron SKYctrl, supuestamente capaz de detectar, rastrear y neutralizar objetos pequeños y de vuelo lento. (Con información de EFE)