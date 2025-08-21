La Casa Blanca instruyó la adquisición de autos deportivos para favorecer reclutamiento de agentes de ICE

La Casa Blanca compra autos deportivos para favorecer reclutamiento de agentes de ICE (Detroit Free Press)

La orden emitida por la Casa Blanca contenía la intención de ICE de “adquirir, mediante adjudicación directa, dos vehículos Ford Mustang GT para propósitos de reclutamiento” con un presupuesto que alcanzó los 121, 450 dólares.

Esta adquisición se pidió de manera inmediata el pasado jueves 7 de agosto de 2025, a fin de que los vehículos sean utilizados “en los próximos dos ejercicios fiscales con fines de reclutamiento en los puestos de Inspección, Investigación, Ejecución y Oficiales de Cumplimiento, y Oficiales de Deportación ERO, así como Investigadores Criminales e Investigadores de Seguridad Nacional”.

La agencia ICE también alegó que necesitaba obtener los coches mediante una adjudicación directa a un concesionario del estado de Maryland, en lugar de recurrir a un concurso público, puesto que “la necesidad es tan urgente que la competencia plena causaría retrasos inaceptables y perjudicaría gravemente la iniciativa de reclutamiento del Gobierno”.

A ello, se le suma la razón por la cual eligieron el deportivo de Ford: “El Ford Mustang GT fue seleccionado por su valor simbólico en el reclutamiento: diseño llamativo, imagen de fuerza y servicio federal moderno”.

En ese sentido, el diario Detroit Free Press subrayó este jueves que el concesionario confirmó la adquisición de los dos coches, que fueron entregados a ICE hace un par de semanas. “No sabía que era la Casa Blanca. Donald Trump no me llamó”, declaró al periódico el propietario del concesionario, Dan Banister.

La ley de reforma fiscal, recientemente aprobada, fija un presupuesto de 30 mil millones de dólares para que ICE reclute a 14 mil nuevos agentes en el transcurso de los próximos dos años.