Urge Israel a evacuar norte de la Franja Gaza; advierte de ofensiva en la zona

FDI

Un día después de ordenar la movilización de 60 mil reservistas y de la aprobación, por parte del Ministerio de Defensa de Israel, de un plan ofensivo para la toma de la ciudad de Gaza, el ejército israelí urgió a las organizaciones de ayuda humanitaria que operan en la Franja de Gaza, así como al personal médico que labore al norte del enclave, elaborar planes de evacuación hacia el sur, de forma inmediata, ante una inminente operación militar en el área.

Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que “Se producirá una evacuación completa de Gaza hacia el sur de la Franja. Esto requiere que se prepare un plan para trasladar el equipo médico de norte a sur, de modo que se pueda atender a todos los pacientes del sur de la Franja y preparar los hospitales para recibir a los pacientes que llegarán del norte”. Este mensaje fue derivado a las autoridades sanitarias del reducto palestino.

El ejército del Estado de Israel recalcó que hizo llegar esta información a las autoridades correspondientes al interior de la Franja de Gaza, en cuya esfera y facultades está el actuar para aminorar los efectos de la ofensiva castrense en la zona; “Para nosotros en importante que se reciba esta información de una fuente oficial”. La misiva israelí acrecentó los temores entre la oficialidad gazatí en torno a la evidente gestación de una campaña militar que sin duda agravará la ya catastrófica crisis humanitaria que vive Palestina.

“Los oficiales enfatizaron a los responsables médicos que deberán realizar ajustes en la infraestructura hospitalaria en el sur de la Franja para recibir a los enfermos y heridos, y que se prevé un aumento en la entrada del equipo médico necesario”, aclararon las FDI en un comunicado.