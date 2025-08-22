Embajada de EU en Colombia condena atentados y reafirma su compromiso con la paz

Carro bomba ocupado en el atentado de Cali (@radio_sucre700/x)

La Embajada de Estados Unidos en Colombia condenó los ataques ocurridos este jueves contra un helicóptero de la Policía y una base aérea, dejando un total de 20 fallecidos y más de 80 heridos y reafirmó su compromiso con la seguridad y paz del país.

“Reiteramos nuestra solidaridad con el digno pueblo colombiano ante los recientes ataques terroristas”, señaló la embajada en X.

Asimismo, indicó que EU seguirá “apoyando a los héroes de las Fuerzas Militares, la Policía, y a todos aquellos que trabajan incansablemente por un futuro seguro y próspero para Colombia”.

Las autoridades colombianas atribuyeron los atentados a dos grupos de disidencias de las antiguas FARC vinculados al narcotráfico. (Con información de EFE)