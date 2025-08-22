Israel amenaza con arrasar Gaza si Hamás rechaza acuerdo de alto el fuego

Ejercito Israelí

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, lanzó una dura advertencia diciendo que la ciudad de Gaza podría ser destruida si Hamás no acepta las condiciones impuestas por Tel Aviv para alcanzar un acuerdo de alto el fuego.

En un mensaje publicado en la red social X, Katz afirmó que el Gobierno ya aprobó los planes militares para intensificar la ofensiva en Gaza mediante bombardeos masivos, evacuación de residentes y maniobras terrestres. En la capital gazatí se encuentran cerca de un millón de palestinos, muchos de ellos niños en condiciones de desnutrición y enfermedad.

Katz fue más allá al advertir que si Hamás rechaza la propuesta israelí, aún sin respuesta por parte del grupo islamista, “Gaza se convertirá en Rafah y Beit Hanoun”, en referencia a dos ciudades de la Franja previamente devastadas y vaciadas de población tras intensos bombardeos, explosiones y demoliciones.

“Pronto las puertas del infierno se abrirán sobre Hamás en Gaza hasta que acepten las condiciones de Israel, que incluyen la liberación de todos los rehenes y el desarme del grupo”, comentó el ministro.

El jueves, el primer ministro Benjamín Netanyahu también anunció su autorización para iniciar la ofensiva total sobre la ciudad de Gaza y al mismo tiempo, reanudar negociaciones con Hamás para lograr la liberación de los 50 cautivos que aún permanecen bajo su poder.

Mientras tanto, el Ejército israelí ya ha comenzado a contactar a médicos y organizaciones internacionales en el norte de la Franja para que se trasladen al sur, en previsión de una inminente operación a gran escala. Asimismo, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron 60.000 órdenes de alistamiento para reforzar sus filas con reservistas.