Trump anuncia investigación y posibles aranceles a muebles importados

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el inicio de una investigación sobre los muebles importados y adelantó que en los próximos 50 días podrían imponerse nuevos aranceles a estos productos.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario aseguró que la medida busca reactivar la producción en estados con fuerte tradición mueblera como Carolina del Norte, Carolina del Sur y Míchigan. “Los muebles importados estarán sujetos a un arancel que aún está por determinarse”, señaló.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, los principales exportadores de muebles hacia Estados Unidos son México, Canadá, China, Alemania e Italia. En 2023, México encabezó las ventas con 18,67 millones de dólares, lo que representó el 47 % del total.

Esta acción forma parte de la política comercial que Trump ha impulsado tras su regreso a la Casa Blanca, bajo el argumento de “proteger la industria nacional” y, en algunos casos, frenar delitos como el tráfico de drogas.

Sin embargo, sus medidas arancelarias han despertado inquietud en varios de sus socios comerciales, que advierten sobre posibles afectaciones en las relaciones bilaterales y un incremento de precios para los consumidores estadounidenses.