Enorme cartel con recompensa por Maduro aparece en frontera de Colombia y Venezuela

Frontera — Un enorme cartel en el que destaca el mensaje sobre la recompensa que ofrece el Gobierno de Estados Unidos por información que lleva a la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro y su ministro de Interior, Diosdado Cabello, apareció este sábado sobre la autopista internacional Simón Bolívar, que conecta a Colombia con Venezuela, a la altura del municipio de Villa del Rosario, vecino a Cúcuta, capital del departamento fronterizo de Norte de Santander.

Lugareños y personas que transitaban por la zona se vieron sorprendidas al observar el enorme anuncio en inglés y donde destaca la recompensa por 50 millones de dólares que ofrece el Gobierno de Donald Trump por el represor venezolano y de 25 millones de dólares por Cabello, por los delitos como “conspiración para el narcoterrorismo” y para exportar cocaína, entre otros.

El Gobierno de EU, a través de la fiscal general de EU, Pam Bondi, informó el pasado 7 de agosto la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, quien en 2020, durante la primera administración de Trump, fue acusado de delitos de narcotráfico y terrorismo, a lo que siguió en enero pasado una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.

Narcotráfico

Según Estados Unidos, el Gobierno de Venezuela está vinculado al Cartel de los Soles, un grupo de narcotraficantes catalogado como organización terrorista.

El secretario de Gobierno de Villa del Rosario, José Guillermo Ruiz, dijo que el enorme cartel fue instalado sin ningún tipo de autorización ni cumpliendo los requisitos establecidos por la administración municipal.

“Nos pusimos en contacto con el responsable del proceso, el subsecretario de control urbano, quien confirmó que no existía permiso alguno y se solicitó el desmonte de la publicidad”, agregó.

En días pasados, EU envió tres buques de la Armada con 4 mil soldados a aguas del Caribe, cerca de Venezuela que, según dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tienen el propósito de “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”. Ese despliegue ha elevado la tensión en Venezuela, donde las milicias afines al Gobierno realizan este sábado una jornada de alistamiento en cuarteles y plazas convocada por Maduro. (Información de EFE)

