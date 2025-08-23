Frena India envíos de paquetería a EU ante incertidumbre por aranceles

Eservicio de correos frenará sus envíos de regalos a Estados Unidos desde el 29 de agosto (EFE/Archivo)

India — “El Departamento de Correos (de India) decidió suspender temporalmente la reserva de todo tipo de artículos postales con destino a Estados Unidos a partir del 25 de agosto de 2025, excepto cartas, documentos y artículos de regalo con un valor máximo de 100 dólares”, debido a que a partir del 29 del mismo mes esa exención de aranceles se eliminará.

A través de un comunicado, el Ministerio de Comunicaciones indio destacó que los artículos seguirán siendo aceptados y transportados a Estados Unidos, aunque esta decisión estará sujeta a posibles nuevas aclaraciones por parte del Servicio Postal estadounidense y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país (CBP) a propósito de su política postal.

“El Departamento de Correos lamenta profundamente las molestias ocasionadas a los clientes y asegura que se están tomando todas las medidas posibles para reanudar el servicio completo lo antes posible”, destaca.

El gobierno de Donald Trump anunció que la exención de aranceles para envíos con un valor de hasta 800 dólares se eliminará a partir del 29 de agosto, por lo que desde esa fecha los derechos de aduana deberán pagarse antes de realizar el envío, a excepción de los regalos entre particulares cuyo valor no supere los 100 dólares.

El Departamento de Correos aseguró que, aunque la CBP emitió directrices acerca de las restricciones el pasado 15 de agosto, los mecanismos de recaudación y de liquidación de aranceles “siguen sin definirse”, lo que ha llevado a varias aerolíneas que vuelan a ese país a manifestar su incapacidad para aceptar algunos envíos postales a partir del 25 de agosto.

India especificó que los clientes que ya hayan reservado artículos que no puedan enviarse a Estados Unidos por la suspensión temporal podrán solicitar el reembolso del franqueo.

El pasado 21 de agosto, países nórdicos y bálticos adoptaron medidas similares para el envío de paquetería a Estados Unidos.

Ambos países se encuentran en un momento de tensiones comerciales tras la decisión de Washington sobre elevar al 50% sus aranceles para productos indios.

Una primera tanda de gravámenes del 25% está activa desde el pasado 7 de agosto y se prevé que la segunda entre en vigor el próximo día 27 del mismo mes.

La Crónica de Hoy/2025