Para facilitar acuerdo comercial con EU, Canadá eliminará sus aranceles más altos

Canadá — Con el objetivo de encontrar un acuerdo comercial satisfactorio con el Gobierno de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, informó que su gobierno eliminará algunos de los aranceles altos que impuso al vecino país.

El premier canadiense explicó en una rueda de prensa que su administración dejará de aplicar a partir del 1 de septiembre los aranceles que se aplican como respuesta a los gravámenes que EU impuso a principios de 2025 por el tráfico de fentanilo y la migración irregular.

Desde Ottawa el premier canadiense dijo tras reunirse con su gabinete, que la medida se aplicará “a los bienes estadounidenses específicamente cubiertos por el T-MEC“.

Carney presentó la decisión como algo coherente “con el compromiso de Canadá con el T-MEC” y rechazó que fuera una claudicación a las presiones de Trump, que el 1 de agosto empezó a aplicar a los productos canadienses no incluidos en el T-MEC aranceles del 35%.

“Canadá mantendrá aranceles sobre el acero, el aluminio y el automóvil mientras trabajamos intensamente con Estados Unidos para resolver los problemas existentes en esos sectores estratégicos y de futuro”, afirmó.

Carney, exgobernador del Banco de Canadá (2008-2013) y del Banco de Inglaterra (2013-2020), reconoció que Trump ha puesto en marcha políticas que obligan al resto del mundo a “comprar” acceso a su economía.

“Esta nueva política comercial estadounidense tiene varias motivaciones: aumentar los ingresos arancelarios, proteger las industrias estratégicas, fomentar la inversión extranjera en Estados Unidos y modificar las políticas comerciales y no comerciales de sus socios", dijo.

“Bajo el nuevo enfoque de Estados Unidos, los países deben ahora ‘comprar’ acceso a la mayor economía del mundo mediante una combinación de aranceles, inversiones, liberalización unilateral del comercio y cambios normativos en sus mercados internos”, añadió.

El primer ministro insistió en que la medida igualará los aranceles que tiene en vigor Estados Unidos y que incluso con esos gravámenes “Canadá tiene actualmente el mejor acuerdo comercial con Estados Unidos. Aunque sea distinto del que teníamos antes, sigue siendo mejor que el de cualquier otro país".

“Como resultado de esa decisión estadounidense, el tipo arancelario efectivo de Estados Unidos sobre los productos canadienses es del 5.6%. Compárenlo con el 16% de media global. Sigue siendo el más bajo de todos los socios comerciales de Estados Unidos. Y más del 85% del comercio entre Canadá y Estados Unidos está ahora libre de aranceles”, explicó.

Con respecto al T-MEC, Carney afirmó que es “fundamental” preservar y “reforzar” el acuerdo con las negociaciones que se iniciarán en 2026 con Estados Unidos y México para su renovación.

“El Gobierno de Canadá iniciará los preparativos para la revisión del T-MEC prevista para el próximo año con nuevas consultas a partir del mes que viene para evaluar las prioridades canadienses en el nuevo entorno comercial global”, dijo.

Además, Canadá y Estados Unidos “intensificarán sus debates para abordar los desafíos actuales en esos sectores estratégicos y aprovechar grandes oportunidades inmediatas en comercio, inversión y seguridad”.

