Israel destruye el palacio presidencial de los hutíes en la capital de Yemen

Oriente Medio Un niño observa la columna de humo de uno de los objetivos atacados por Israel este domingo en Saná (YAHYA ARHAB/EFE)

La escaramuzas bélicas entre Israel y los rebeldes hutíes de Yemen escaló peligrosamente este domingo con el mayor bombardeo israelí de Saná, la capital yemení controlada por el grupo chiita armado por Irán.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han destruido el palacio presidencial hutí en Yemen y atacado depósitos de combustible y plantas eléctricas”, dijo el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado conjunto con el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Al menos dos personas murieron y otras 35 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud y Medioambiente de los rebeldes hutíes, tras confirmar el bombardeo.

“A quien nos ataca, lo atacamos”

Por su parte, el mandatario israelí dijo que el grupo proiraní está “aprendiendo a las malas” las consecuencias de sus ataques contra Israel.

“A quien nos ataca, lo atacamos. A quienquiera que planea atacarnos, lo atacamos. Creo que toda la región se está enterando de lo fuertes que son las manos y la determinación del Estado de Israel”, dijo Netanyahu, en declaraciones compartidas por su oficina.

Junto al texto, la oficina del primer ministro publicó imágenes del mandatario y del ministro de Defensa junto al jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, en la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, monitorizando los bombardeos contra Yemen.

Los rebeldes hutíes del Yemen lanzan frecuentemente misiles balísticos y drones contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados, y justifican sus ataques asegurando que son en solidaridad con los palestinos y la masacre que sufre la Franja de Gaza.

Los enfrentamientos comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.

“Crimen de guerra”: Irán

El régimen iraní condenó enérgicamente este domingo los bombardeos israelíes contra Saná y los calificó de “crimen de guerra”.

“El ataque de hoy contra instalaciones de servicios básicos, aeropuertos, puertos, centrales eléctricas y almacenes de alimentos demuestra la hostilidad del régimen sionista (Israel) hacia el desarrollo y la prosperidad de los países de la región”, denunció en un comunicado el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Baghaei.

Baghaei aseveró que la agresión, que dejó varios muertos y decenas de heridos, constituye un “crimen de guerra y un crimen contra la humanidad”.

El portavoz de la diplomacia iraní destacó hoy la solidaridad del pueblo yemení con los palestinos de Gaza y afirmó que los países islámicos tienen la “responsabilidad legal y moral” de actuar de inmediato para detener el “genocidio en curso” en el enclave costero palestino.

Asimismo, Baghaei instó a que la reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), convocada para este lunes en Yeda, Arabia Saudí, otorgue una “atención especial” a estos acontecimientos.