Trump quiere rescatar el nombre de Departamento de Guerra de EU y eliminar de Defensa

Estados Unidos El secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth (X)

Donald Trump tiene una nueva palabra favorita, aparte de aranceles: guerra. Este lunes, anunció que, probablemente, la próxima semana cambiará el nombre de Departamento de Defensa, por el de Departamento de Guerra, en un claro gesto de que su política exterior está basada en declarar la guerra allí donde considere que existe una amenaza nacional.

“Ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y se llamaba el Departamento de Guerra. Y para mí, eso es realmente lo que es. Defensa es parte de eso”, y añadió que el cambio podría hacerse la próxima semana.

El Departamento de Guerra fue el nombre oficial de la institución militar estadounidense hasta 1947, cuando se reformó y pasó a llamarse Departamento de Defensa como parte de una estrategia más diplomática durante la Guerra Fría.

La idea de restaurar el “Departamento de Guerra” fue mencionado por primera vez en esta Administración en marzo pasado, cuando el secretario de esta dependencia, Pete Hegseth, mencionó el tema pero sin dar a conocer detalles si esta iniciativa implicaría cambios estructurales en el funcionamiento del Pentágono.