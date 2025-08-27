Al menos 2 niños muertos y 20 heridos en tiroteo en Minneapolis

Tiroteo en Minneapolis En las últimas 24 horas se han producido cuatro tiroteos distintos en la región (CRAIG LASSIG/EFE)

Un tiroteo ocurrido este miércoles en una escuela de Minneapolis dejó un saldo de al menos dos personas fallecidas y alrededor de veinte heridos que fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Las víctimas mortales fueron identificados como dos niños menores de edad por El jefe de la policía de Minneapolis y el alcalde, Jacob Frey.

“Dos niños pequeños, de ocho y diez años, fueron asesinados en los pupitres donde estaban sentados. Sus padres ya han sido notificados. Otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños. Dos de esos niños están en estado crítico”, explicó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, en una rueda de prensa.

Las autoridades confirmaron también la muerte del tirador, quien creen que “se quitó la vida en el estacionamiento” de la escuela, ubicado en la parte trasera de la iglesia.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que la policía estatal se ha hecho cargo de las investigaciones, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el responsable del ataque.

Según reportes oficiales, en las últimas 24 horas se han producido cuatro tiroteos distintos en la región; sin embargo, el ocurrido en la escuela atrajo especial atención por haber puesto en riesgo a menores de edad.

Las familias de los alumnos fueron concentradas en un área segura dentro del plantel, donde personal de emergencia les brinda apoyo.