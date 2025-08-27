Exige Israel retractación de la ONU sobre hambruna en Gaza

El Ministerio de Exteriores israelí manifestó la intención del Estado de Israel de exigir que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), entidad respaldada por las Naciones Unidas, se retracte del informe que construyó para emitir una declaratoria de hambruna en Gaza: “Israel exige a la IPC que se retracte inmediatamente de su informa con falsedades”, sentenció Eden Bar Tal, canciller israelí.

Bar Tal aseguró que Israel aportará pruebas de la “conducta indebida en la elaboración del informe” si la organización no atiende a su solicitud “en un breve plazo”. El ministro de exteriores aseveró que la IPC es un órgano partidista y politizado que trabaja “para una perversa organización terrorista”.

El funcionario declaró ante medios de comunicación que la IPC redactó tal informe auspiciada por Hamás, al tiempo que acusó a la ONU secundar lo dicho en el documento.