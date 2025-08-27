Israel alista dos puntos de ayuda en el sur de Gaza para evacuados del norte

Hambruna en Gaza

El Ejército de Israel infomó este miércoles que en los próximos días se completará la construcción de dos nuevos centros de distribución de ayuda en el sur de Gaza para atender alrededor de un millón de gazatíes que tiene previsto desplazar forzosamente desde el norte para ocupar la capital gazatí.

El Ejército explicó en un comunicado que estos dos puntos funcionarán con otros tres (dos en el sur y uno en el centro) establecidos en el enclave por la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (FHG), que cerrará uno que había abierto en la zona del Tan al Sultan.

Por esto, “cuando se inauguren estos dos centros, habrá un total de cinco: uno en el centro y cuatro en el sur” mencionó.

“De acuerdo con la directiva del mando político, y en paralelo con los preparativos para recibir a la población en la zona sur de la Franja, en los próximos días se completará la construcción de dos centros adicionales de ayuda humanitaria y distribución de alimentos en el sur”, agregó.

Este anuncio se produce casi 20 días después de que el Gobierno israelí aprobara un plan militar para ocupar la ciudad de Gaza y desplazar a su población al sur, a una zona muy limitada donde ya se concentra otro millón de personas. Actualmente, autoridades de Israel dicen tener el control del 75% del territorio.

La GHF, una organización estadounidense de financiación opaca, opera con cuatro puntos de distribución en la Franja, tres de ellos en el sur y uno en el centro, obviando así al más de un millón de personas que viven en el norte.

Su sistema de reparto, que opera desde finales de mayo tras casi tres meses de bloqueo total por las autoridades israelíes a la entrada de comida, suple al que tenía la ONU de cientos de puntos repartidos por toda la zona, anulado por Israel en base a acusaciones sin pruebas de que la ayuda se la quedaba Hamás.

Ese sistema ha sido criticado por organizaciones internacionales y humanitarias al obligar a los gazatíes a caminar kilómetros, abrir a horas aleatorias y dejar la comida dispuesta en un descampado para que la agarren los primeros que llegan, lo que desata peleas entre ciudadanos hambrientos y tiene como consecuencia que solo la consigan los más fuertes y atrevidos.

No obstante, estos puntos se encuentran en zonas militarizadas israelíes, quienes disparan a los gazatíes que se aproximan por ayuda cuando los consideran una amenaza, lo que según el Ministerio de Sanidad de Gaza ha causado más de 2 mil muertes. (Con información de EFE)