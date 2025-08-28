Desmantelan en Venezuela centro logístico de narcotráfico en frontera con Colombia

Guardia Nacional Bolivariana (@TrixiElena14/x)

Militares de Venezuela desmantelaron un “laboratorio logístico y de comunicaciones clandestino” que según autoridades era utilizado para actividades vinculadas al narcotráfico en el estado de Zulia (frontera oeste con Colombia), así lo informó este jueves la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En una publicación en sus redes sociales, la GNB precisó que en el lugar se encontraron 11 radiotransmisores, dos repetidoras, una antena de comunicación y 80 metros de cable de acero.

Asimismo, los elementos aseguraron otros materiales, como cinco motores fuera de borda, una moto, más de 20 cajas de aceite para motor y dos plantas eléctricas.

“Tras este duro golpe a las mafias dedicadas al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, continúan las investigaciones y trabajo de campo para destruir sus modos de operación”, comentaron.

Este lunes, el ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, anunció un despliegue de 15 mil efectivos en los estados Zulia y Táchira, para “asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos”.

En rueda de prensa en la que estuvo acompañado por otros funcionarios Cabello expresó que el operativo se enmarca en la creación de la “Zona de Paz N.°1’“, la cual abarcará ambas regiones fronterizas.

No obstante, precisó que la movilización busca reforzar la seguridad y contemplaba el uso de la aviación, drones y un “despliegue fluvial” para garantizar “el resguardo” limítrofe. (Con información de EFE)