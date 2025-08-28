El secretario de Salud de EU culpa a los antidepresivos de tiroteos como el de Minneapolis

Tiroteo Mujeres rinden homenaje a los niños muertos en el tiroteo de Minneapolis del miércoles (CRAIG LASSIG/EFE)

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., eludió este jueves la cuestión del control de armas y prefirió culpar a un médico para explicar la epidemia de muertos por armas de fuego en el país, los últimos en caer, dos niños asesinados este miércoles en un tiroteo en una escuela de Minneapolis, en la que también resultaron heridas 17 personas, de los que 14 eran menores de edad.

En los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés) “se están realizando estudios de este tipo sobre la posible contribución a la violencia de algunos ISRS (un tipo de antidepresivos que aumentan los niveles de serotonina) y otros fármacos psiquiátricos”, dijo Kenendy Jr. durante una entrevista con la Fox News, la cadena favorita del presidente Donald Trump y defensora acérrima de la venta sin control de armas.

Al ser preguntado si podría existir una vinculación entre ciertos fármacos psiquiátricos y actos de violencia, el conocido conspiracionista antivacunas declaró que, efectivamente, “muchos de estos medicamentos tienen advertencias de recuadro negro que advierten sobre ideas suicidas y homicidas”.

“Por lo tanto -concluyó-, no podemos descartarlos como culpables”.

El miércoles un hombre de 23 años identificado como Robin Westman disparó en la iglesia de una escuela católica para niños de entre 5 y 14 años en el sur de Minneapolis.

Westman asesinó a dos niños de 8 y 10 años y dejó 17 heridos, 14 de ellos menores de edad, antes de suicidarse.

“Nunca antes la gente ha entrado en una iglesia o un aula y comenzado a disparar. Y esto no está sucediendo en otros países. Está sucediendo aquí, y debemos investigar todos los posibles causantes que podrían estar contribuyendo a ello”, añadió al respecto Kennedy, obviando el historial de tiroteos en centros educativos ocurridos en Estados Unidos desde hace décadas.

Como parte del ritual, diversas voces, como el alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, volvieron a pedir tras el tiroteo reforzar la limitación en la tenencia de armas en el país; petición que cae en el olvido por el veto sistemático de los republicanos.

El Departamento de Policía de la ciudad más poblada del estado de Minnesota ha confirmado que las tres armas -un revólver, una escopeta y un rifle- empleadas por Westman, que carecía de antecedentes, en su asalto a la escuela habían sido adquiridas de manera legal.