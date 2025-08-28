Sujetos en motocicletas matan a tres personas y secuestran a más de cien, en Nigeria

Se agrava la inseguridad en Nigeria (Archivo/MSF)

Nigeria — Un saldo de tres personas asesinadas y más de 100 secuestradas dejó un ataque de hombres armados contra dos pueblos en el estado de Zamfara, noroeste de Nigeria, confirmó una organización de la sociedad civil local. La fuente reportó que más de 50 hombres abordo de motocicletas irrumpieron disparando el pasado sábado en las aldeas de Gamdum Mallam y Ruwan Rana, confirmó Attahiru Mohammed, secretario general de la Coalición de la Sociedad Civil del Estado de Zamfara (ZASCON, en inglés), reportó EFE.

“Nuestras comunidades fueron atacadas nuevamente el sábado. En esta ocasión, más de 50 bandidos en motocicletas atacaron Gamdum Mallam y Ruwan Rana, disparando contra cualquier cosa durante horas, antes de matar y secuestras a sus víctimas”, señaló Mohammed.

“Tres personas fueron asesinadas durante el ataque y más de cien vecinos, sobre todo mujeres y niños, fueron secuestrados por los bandidos y llevados al bosque”, añadió.

Los atacantes también robaron ganado y arrasaron varias casas durante el asalto. Muchos habitantes huyeron de sus hogares por miedo a más violencia.

“Es muy lamentable que los bandidos hayan convertido nuestras comunidades en campos de exterminio con ataques constantes. Hay que poner fin a esto, el Gobierno y las agencias de seguridad deben actuar ahora”, aseveró el secretario general de la ZASCON.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo del centro y noroeste del país, sufren ataques incesantes por parte de bandidos, término usado en el país para nombrar a las bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, a las que las autoridades tildan en ocasiones de “terroristas”.

A esta inseguridad se suma la ocasionada desde 2009 por la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, a partir de 2016, también de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés). (Información de agencias)

La Crónica de Hoy/2025