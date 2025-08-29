Irán ha ejecutado a 841 personas en ocho meses: ONU

Irán

La ONU, a través de la Oficina de Derechos Humanos, presentó un informe en que da cuenta de un “incremento significativo en el número de ejecuciones durante la primera mitad de 2025” en Irán. La organización internacional denunció que las autoridades iraníes han ejecutado a al menos 841 personas desde inicios de año hasta el 28 de agosto de 2025.

Ravina Shamdasani, vocera de la Oficina, fue más allá al señalar que, “dada la falta de transparencia” de la República Islámica, la situación descrita en el informe podría ser “mucho peor”.

De acuerdo con la ONU, tan solo en el mes de julio, la nación persa ejecutó a 110 personas, el doble de los ajusticiados en el mismo mes del año anterior, 2024. Shamdasani advirtió que la elevada cifra denota un patrón sistemático de empleo de la pena de muerte como “herramienta de intimidación por parte del Estado”.

En adición, la Oficina de DDHH de la ONU lamentó con particular alarma la costumbre iraní de llevar a cabo las ejecuciones de forma pública; “un ultraje a la dignidad humana”, reza el informe.