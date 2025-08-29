Tribunal de apelaciones considera “ilegales” aranceles de Trump

Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos ha dado un golpe a la política proteccionista del presidente Donald Trump, amparada en la imposición de aranceles, al determinar que gran parte de estos son “ilegales”.

La corte manifestó que si bien la ley otorga al presidente amplios poderes para tomar diversas medidas en respuesta a una emergencia nacional declarada, ninguna de tales acciones incluye, de forma explícita, la facultad de imponer aranceles u otros impuestos. El caso se refiere a los aranceles globales, es decir, a los que no afecten a sectores específicos.

El fallo adoptado por la corte fue aprobado por una mayoría de 7 a 4, no obstante, la ejecución de la sentencia ha sido suspendida hasta el 14 de octubre para dar tiempo a la presentación de cualquier recurso ante la Corte Suprema, estrategia que será explotada por el republicano, quien ya arremetió con promesas de acudir al máximo tribunal. Durante este lapso, los aranceles seguirán vigentes.

A través de Truth Social, el presidente Donald Trump tachó la decisión del tribunal de apelaciones como un “error” y una decisión “altamente politizada”, señaló que la eliminación de los aranceles aduaneros “sería una catástrofe total para el país” y advirtió que la nación sería “destruida” en un escenario como el que plantean los jueces. “Sabemos que Estados Unidos de América ganará al final. Todos los aranceles siguen vigentes (…). Ahora, con la ayuda de la Corte Suprema de Estados Unidos, los utilizaremos al servicio de nuestro país”, agregó en su red social.

Lo dicho este viernes por la corte de apelaciones representa un duro revés a la ofensiva proteccionista del presidente.