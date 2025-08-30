Ataque ruso con más de 500 drones y 45 misiles dejan un muerto y 22 heridos en Ucrania

Rescatistas ucranianos laboraron por varias horas para sofocar un incendio provocado por ataques de drones rusos en la zona residencial en Zaporiyia, en el sureste del país (EFE)

Guerra Rusia-Ucrania — Un saldo de un muerto y 22 heridos, entre ellos tres menores, dejó en las últimas horas un ataque ruso con 537 drones y 45 misiles, contra varias regiones de Ucrania, de los cuales fueron interceptados 510 y 38, respectivamente, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

Autoridades ucranianas reportan que cinco misiles y 24 drones impactaron en siete localidades, mientras que los restos de los proyectiles anulados por las defensas cayeron sobre 21 puntos distintos.

El jefe de la administración militar de la región de Zaporiyia, Ivan Fedorov, informó sobre al menos una persona muerta y 22 heridos, entre ellos tres menores de edad.

“Los ataques rusos destruyeron viviendas y dañaron numerosas instalaciones, entre ellas cafeterías, gasolineras y empresas industriales”, precisó. Un poco más al norte, la provincia central de Dnipropetrovsk también fue atacada, informó el gobernador, Sergii Lisak, de lo que hizo eco la agencia Reuters.

“Infraestructuras sufrieron daños en Dnipro y Pavlograd, lo que provocó incendios”, apuntó Lisak en referencia a dos de las principales ciudades de la zona.

En la región de Kiev, la compañía ferroviaria mencionó retrasos causados por daños provocados por los bombardeos. Más lejos del frente, la provincia de Volinia, en la frontera con Polonia, sufrió “un ataque masivo de drones” sin que de momento se registraran víctimas.

Mientras las fuerzas rusas bombardean sin tregua infraestructura civil, autoridades de Ucrania reivindicaron este sábado un ataque contra dos refinerías de petróleo, esenciales para el esfuerzo bélico desplegado por el régimen de Vladimir Putin. De acuerdo con las Fuerzas Armadas ucranianas, los bombardeos dañaron durante la madrugada refinerías ubicadas en Krasnodar y Syzran.

Autoridades de Ucrania resaltan que se registraron múltiples explosiones y un incendio en la refinería de Krasnodar, que producía tres millones de toneladas de petróleo ligero hasta antes del ataque.

En tanto, la refinería de Syzran, en la región de Samara, también fue blanco de bombardeos. Esta infraestructura producía hasta ahora 8.5 millones de toneladas de combustible, de acuerdo con las cifras entregadas por las fuerzas ucranianas.

La Crónica de Hoy/2025