España expresa respaldo al presidente palestino tras revocación de visa por EU

Mahmud Abbas y Pedro Sánchez en abril del 2024 (Archivo/EFE)

Crisis en Oriente Medio — El Jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó este sábado al presidente palestino Mahmud Abbas “el firme apoyo” de España tras la “injusta revocación” de su visa diplomática por parte de Estados Unidos para funcionarios palestinos que asistirían a la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre.

El mandatario español señaló en su cuenta de la red social X que habló con el presidente Abbas para expresarle “el firme apoyo de España tras la injusta revocación de los visados a los delegados palestinos” para la reunión de alto nivel de la ONU.

“Palestina tiene derecho a hacer oír su voz en Naciones Unidas y en todos los foros internacionales”, apuntó. En su mensaje el Jefe del Gobierno español refirió que “los ataques a civiles en Gaza son inhumanos y deber cesar inmediatamente. Hay que permitir el paso de la ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de la población”.

Asimismo, resaltó que “aplicar la solución de los dos estados es el único camino para la paz”.

El viernes la administración de Donald Trump informó que negará y revocará los visados a diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General de la ONU a fines de septiembre, el gran foro diplomático mundial, donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención.

La Crónica de Hoy/2025