El plan Gaza de Trump: 10 años bajo control de EU, “limpieza étnica” e Inteligencia Artificial

Genocidio Palestinos huyen con los que pudieron agarrar tras el bombardeo israelí de un campamento de refugiados cerca de la ciudad de Gaza (MOHAMMED SABER/EFE)

Surgen nuevos detalles de Gaza de sus dos millones de palestinos, que planea Donald Trump, pese al clamor de la comunidad internacional por jugar con el destino de dos millones de palestinos bajos las bombas y el bloqueo israelí.

Según un documento de 38 páginas que publica en exclusiva The Washington Post, se confirma la intención del mandatario republicano de permitir la destrucción total de Gaza al punto de que sea inviable para la vida de sus habitantes, de modo que se vean forzados a tomar el camino del exilio o a abandonar los mejores terrenos para ser reubicados en “zonas restringidas”.

En concreto, tras ayudar a Israel con armamento a la destrucción de Gaza y a la derrota de Hamás, Israel cedería la Franja a EU, para que sea controlada en régimen de fideicomiso durante al menos 10 años, tiempo necesario para la reconstrucción y la reubicación de los gazatíes.

Dos fórmulas para el desalojo

Las dos fórmulas que se manejan para acometer este desplazamiento de una población asediada por Israel desde los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 serían mediante lo que denomina “salidas voluntarias” (según el prospecto) a otro país, o reubicación en “una de las seis u ocho nuevas ciudades impulsadas por la Inteligencia Artificial que se construiría en Gaza”, sin detallar dónde, de acuerdo a The Washington Post.

El fideicomiso ofrecería a quienes posean terrenos canjearlos por un un token digital a cambio de derechos para reurbanizar su propiedad, que se utilizaría para financiar una nueva vida en otro lugar o, eventualmente, se canjearía por un departamento en una de las seis u ocho nuevas ciudades inteligentes impulsadas por IA que se construirán en Gaza.

Cada palestino que decida irse recibiría un pago en efectivo de 5,000 dólares y subsidios para cubrir cuatro años de renta en otro país, así como un año de alimentos.

Este nuevo plan plantea la posibilidad de que EU lidere la reconstrucción de la Franja con financiamiento de inversores procedentes de los sectores público y privado, que desarrollarían megaproyectos comerciales que irían desde plantas de vehículos eléctricos hasta supuestos centros de datos o complejos turísticos.

Great Trust

El ‘Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración Económica y Transformación de Gaza’ (GREAT Trust en inglés), ha sido diseñado por israelíes que han trabajado con EU en la mal llamada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), cuyo desempeño no ha evitado la retención de toneladas de ayuda para los gazatíes y con operaciones en las que simultáneamente han muerto masacrados decenas de civiles.

El miércoles, Trump se reunió en la Casa Blanca para debatir cómo poner fin al conflicto en Gaza con el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial presidencial, Steve Witkoff; el ex primer ministro británico, Tony Blair; y el yerno de Trump, Jared Kushner, con conocidos intereses privados en Oriente Medio.

“No está claro si la propuesta detallada y completa del GREAT Trust es lo que Trump tiene en mente. Pero algunos elementos importantes, según dos personas familiarizadas con la planificación, se diseñaron específicamente para hacer realidad la visión del presidente de una ‘Riviera de Oriente Medio’”, especificó el Post.

Palestinofobia

La filtración del plan se produce después de que el Departamento de Estado haya negado visados a las autoridades palestinas para acudir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York el próximo septiembre.

En febrero, Trump planteó la idea de que Estados Unidos se hiciera cargo de la Franja de Gaza para convertirla en la ‘Riviera de Oriente Medio’, una vez despojada de sus habitantes que serían desplazados a Egipto y Jordania.

Israel ha asesinado a más de 63,400 personas en Gaza, en su mayoría civiles, desde los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre, según datos del Ministerio de Salud de Gaza; controlado por Hamás pero con cifras avaladas por Naciones Unidas.