Maduro denuncia que 1,200 misiles de EU “apuntan” a Venezuela

Nicolás Maduro en conferencia de prensa

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció este lunes que ocho barcos militares desplegados por Estados Unidos con 1,200 misiles y un submarino nuclear “apuntan” hacia su país, lo que calificó como una “amenaza extravagantes, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”, que considera comparable con la crisis de los misiles de 1962 en Cuba.

Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa", expreso Maduro en conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que “se ha montado un bodrio” contra su país y que “han optado por el peor error, la máxima presión extravagante, estrafalaria, inmoral y brutal que se haya conocido, solo comparable, en su momento, con la crisis” de octubre de 1962.

Maduro mencionó que las autoridades estadounidenses “se equivocan creando” la que calificó como una “narrativa bien absurda” sobre un combate contra el narcotráfico para justificar el arribo de buques de guerra, insistiendo que su país “tiene récord en su lucha contra el comercio ilegal de narcóticos”.

Por esto, precisó que los dos canales de comunicación que su país tiene con EU (uno con el encargado de Negocios interino de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, John McNamara y otro con el enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell) están hoy “malogrados y maltrechos”.

Además, mencionó que Venezuela seguirá “recuperando” a sus migrantes en el exterior, entre ellos, los deportados por Trump. (Con información de EFE)