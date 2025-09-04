Asociaciones médicas de EU advierten riesgos y muertes si Florida elimina vacunas obligatorias

En Florida el Gobernador Ron DeSantis pone en duda la efectividad de las vacunas obligatorias (Archivo)

Florida — Asociaciones médicas expresaron una alerta de riesgos y muertes por la intención de las autoridades del estado de Florida de ser el primer estado de Estados Unidos en eliminar los mandatos de vacunas obligatorias, lo que se suma al “caos” en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) bajo el liderazgo del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Las mayores agrupaciones estadounidenses de medicina condenaron el cambio de reglas en Florida, donde el cirujano general estatal, Joseph Ladapo, adelantó el miércoles que el gobernador, el republicano Ron DeSantis, “trabajará para poner fin a todos los mandatos de vacunación establecidos por la ley” floridana y los comparó con la esclavitud.

La medida, que debe pasar al Congreso de Florida para su visto bueno o rechazo, “colocaría a niños y comunidades en un mayor riesgo de enfermedades como sarampión, paperas, polio, y varicela”, subrayó Sandra Adamson Fryhofer, consejera de la Asociación Médica Estadounidense (AMA, en inglés) en un pronunciamiento.

Esto “resultaría en enfermedades serias, discapacidad y hasta muerte”, advirtió la doctora.

ALERTA

Uno de los grupos que encendió las alertas es la Academia Americana de Pediatría (AAP, en inglés) que expresó su “preocupación” por el anuncio en Florida, donde el 5.1 % de los estudiantes de preescolar tienen una exención a los mandatos de vacunas, por encima del 3.6 % a nivel nacional, según datos de los CDC.

La asociación detalló que esto ocurre mientras se expande el brote de sarampión en el país, con 1,431 casos a nivel nacional este año, el mayor número desde 1992, incluyendo tres muertes, dos de ellos niños.

“El anuncio pondrá a los niños en escuelas públicas de Florida en un mayor riesgo de enfermarse, y tendrá un efecto dominó a lo largo de su comunidad”, consideró la AAP.

El organismo citó un estudio de los CDC que en 2024 descubrió que las vacunas previnieron 508 millones de enfermedades de por vida, 32 millones de hospitalizaciones y 1.1 millones de muertes entre los niños nacidos en 1994-2023.

ANTECEDENTE

El miércoles el Gobierno de Florida que encabeza el republicano Ron DeSantis, informó que está trabajando para acabar con la obligatoriedad de las vacunas y las comparó con la esclavitud

“El Departamento de Salud de Florida, en colaboración con el gobernador (Ron DeSantis), trabajará para poner fin a todos los mandatos de vacunación establecidos por la ley de Florida”, dijo en un evento el cirujano general del estado, Joseph Ladapo, a cargo de la cartera de salud estatal.

La eficacia de algunas vacunas ha sido puesta en entredicho en ocasiones previas por la Administración de DeSantis, quien el pasado marzo pidió al centro de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que dejará de recomendar la vacuna contra la Covid-19 a los menores de edad.



La Crónica de Hoy/2025