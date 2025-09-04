Ejercito israelí indica que ya controla el 40% de la ciudad de Gaza

portavoz militar israelí, Effie Defrin (@IDFSpokesperson/x)

El ejercito israelí informó este jueves que ya controla el 40% de la ciudad de Gaza, tras más de tres semanas de bombardeos sin cesar, cientos de palestinos muertos y demoliciones de viviendas y edificios, esto según fuentes en la zona.

“Pueden ver en pantalla un ejemplo de una detonación en el barrio de Zeitún, dentro de la ciudad de Gaza. Hoy controlamos el 40 % de la ciudad. La operación continuará expandiéndose e intensificándose en los próximos días”, indicó en un videomensaje a los medios el portavoz militar israelí, Effie Defrin.

Defrin agregó que los equipos de combate de dos brigadas siguen combatiendo en el barrio de Zeitún y que otras fuerzas de infantería maniobran en el barrio de Sheikh Radwan, al norte de la ciudad. “Seguimos atacando sistemáticamente la infraestructura de Hamás”, expresó el portavoz.

Según fuentes sanitarias, citadas por el medio catarí Al Jazeera, en lo que va de este jueves, Israel ha matado a 69 gazatíes en ataques a lo largo de la Franja, entre ellos a 39 en la ciudad de Gaza.

Rescatistas de la Defensa Civil, en vídeos difundidos en sus canales, intentan rescatar a víctimas entre los escombros de casas destruidas en la ciudad de Gaza.

En un solo ataque contra el barrio de Al Tuffah, según expuso el portavoz de esta localidad, Mahmud Basal, cinco personas fueron asesinadas y más de medio centenar resultaron heridas, entre ellas niños. (Con información de EFE)