EU dispuesto a considerar la reinstalación de base militar en Ecuador

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio indicó este miércoles que el Gobierno de Donald Trump está dispuesto a evaluar la reinstalación de una base militar en territorio de Ecuador, en caso de que dicho país apruebe un referéndum previsto para diciembre levantar la prohibición que existe en la Constitución para que fuerzas militares extranjeras tengan bases en el país.

“Lo vamos a considerar porque si se nos pide, viene de un aliado y amigo. Y es un lugar estratégico, muy estratégico. Obviamente, como país soberano nos tiene que invitar y tiene que ser algo formal, pero lo vamos a considerar muy de cerca”, indicó Rubio, tras reunirse en Quito con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Noboa pondrá a voto en un referéndum un conjunto de reformas constitucionales entre las que se encuentran la eliminación de la prohibición para que existan bases militares extranjeras en el país, impuesta en la Constitución de 2008 que promovió el ex presidente Rafael Correa.

Por eso, Estados Unidos se vio forzado a abandonar la base militar que tenía en la costera ciudad de Manta, lo que le confería una posición estratégica dentro del Pacifico Sur Occidental.

“Ecuador es un país soberano. Si nos invitan, lo vamos a considerar. Teníamos bases anteriormente. Nos pidieron que nos fuéramos en los años de Correa y nos fuimos. Si nos invitan a regresar, lo vamos a estudiar. Es un punto muy estratégico. Si nos ayudan, con lo que están enfrentado con la minería ilegal, el narcoterrorismo y la pesca ilegal”, expresó el secretario de Estado tras la reunión.

La intención del mandatario ecuatoriano a través del referéndum previsto para finales de año, es conseguir modificar parcialmente la Constitución, reforma que ya obtuvo la aprobación de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional.

Asimismo, en cuanto el tema de las bases militares, al referéndum también preguntará a los ciudadanos sobre el fin de financiar partidos políticos con fondos públicos, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas y la posibilidad de firmar contratos laborales por horas, entre otros.

Estados Unidos cuenta solamente con una base militar propia en América Latina, la de Guantánamo, en el oriente de Cuba, y un hangar para cazas estadounidenses en la base militar de Palmerola, en Honduras. (Con información de EFE)