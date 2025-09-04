Sargazo: medio revolucionario para próximas generaciones de Tv

Sargazo (Elizabeth Ruiz)

El sargazo podría ser clave para el futuro de la industria electrónica, especialmente para mejorar la calidad de imagen de los televisores de próximas generaciones con colores más “vibrantes e imágenes más nítidas”.

Investigadores de la Universidad de Miami, Florida, están transformando el sargazo en diminutas partículas de carbono con potencial para mejorar las televisiones.

Un estudiante de doctorado en Ingeniería Química, Yiming Xi, lleva un año experimentando con el alga marina en el Aerosol and Air Quality Research Laboratory de la institución.

Su método consiste en pulverizar el sargazo en microgotas que luego son sobrecalentadas en un horno a 800° Celsius.

“Durante ese proceso de sobrecalentamiento, esas gotas se descomponen o se pirolizan y forman puntos de carbono a nanoescala”, informó Xi en el portal de la universidad.

“Estos puntos de carbono, se perfilan como una alternativa no tóxica a los puntos cuánticos convencionales utilizados en pantallas de televisión, con el potencial de ofrecer colores más vibrantes e imágenes más nítidas”, agregó.

“El aspecto clave es que estamos tomando un material de desecho que normalmente termina en vertederos, donde puede liberar contaminantes peligrosos, y lo estamos convirtiendo en algo de gran valor para la sociedad”, precisó.

Pratim Biswas, director del laboratorio y coautor del estudio, destacó que la tecnología de los puntos de carbono aún está en una etapa inicial. No obstante, el método de Yiming Xi ofrece ventajas frente a otros enfoques: reduce pasos en el proceso, evita químicos tóxicos y permite una producción más uniforme en un solo paso.

El siguiente reto será probar los puntos de carbono en LEDS. “Las pruebas requieren materiales fotónicos específicos. Esperaremos a que la cadena de suministro se estabilice para poder obtenerlos y construir el entorno de prueba”, finalizó Xi. (Con información de EFE)