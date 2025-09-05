EU inaugura “Deportation Depot” nuevo centro de detención migratoria en Florida

Nuevo Centro de Detención para migrantes |Imagen de archivo| (EFE)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la apertura de un nuevo centro de detención migratoria denominado “Deportation Depot” (Depósito de Deportaciones), ubicado en el norte del estado. La instalación, con capacidad para albergar hasta 2.000 personas, se suma a la polémica generada por otras prisiones impulsadas por su administración, como el denominado “Alligator Alcatraz” (Alcatraz de los Caimanes).

En una entrevista con la cadena Fox News, que luego compartió en sus redes sociales, DeSantis señaló: “No solo estamos haciendo ‘Alligator Alcatraz’. Hemos abierto ahora el ‘Deportation Depot’ en el noreste de Florida y estamos trabajando en abrir el ‘Panhandle Pokey’ (la Cárcel del Panhandle) en el noroeste del estado”.

El nuevo centro opera en las instalaciones de una antigua cárcel en el condado de Baker, al occidente de Jacksonville. De acuerdo con la oficina del gobernador, abrió sus puertas el pasado martes y desde este viernes comenzó a recibir migrantes trasladados por las autoridades.

La iniciativa forma parte de la agenda antimigrante del mandatario republicano, quien ha defendido la creación de estos centros como una estrategia para “mantener el orden” en Florida. Sin embargo, organizaciones civiles han cuestionado la medida, señalando que estigmatiza a la población migrante y agrava la crisis humanitaria en la región.

(Con información de EFE)