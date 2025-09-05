Sudán enfrenta brote de cólera en todo el país, según OMS

Aumento de los casos de Cólera en todo Sudán (ONU)

El brote de cólera que azota a Sudán (país que ha vivido guerras civiles por mas de dos años de guerra civil) ya se ha extendido a los 18 estados del territorio, con un saldo de más de 105.000 personas contagiadas y 2.600 fallecidas, informó este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pese a las dificultades de acceso por el conflicto, la OMS ha logrado llevar a cabo campañas de vacunación que han beneficiado a 3,5 millones de personas. En las próximas semanas, el organismo planea inmunizar a otros 2 millones en la región occidental de Darfur, señaló Tedros en conferencia de prensa.

El responsable de la OMS advirtió que, al igual que en Gaza, Sudán atraviesa una crisis alimentaria extrema: en lo que va del año, más de 770.000 niños sufren desnutrición aguda grave.

La situación es aún más alarmante en el estado de Darfur del Norte, donde su capital, El Fasher, permanece sitiada desde hace más de 500 días. Allí, unas 260.000 personas requieren atención médica urgente, 35 centros de salud han sido destruidos, se han registrado 5.000 casos sospechosos de cólera con 98 muertes, y alrededor de 130.000 niños padecen desnutrición, detalló Tedros.