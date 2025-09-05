Trump oficializa el regreso del “Departamento de Guerra” en EU

Presidente de los Estados unidos oficializa el regreso del Departamento de Guerra (FRANCIS CHUNG / / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este viernes el regreso del histórico nombre de Departamento de Guerra para el Pentágono, sustituyendo al de Departamento de Defensa, denominación vigente desde 1947. La medida fue adoptada mediante la firma de una orden ejecutiva en la Casa Blanca.

“Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del planeta”, declaró Trump al rubricar el documento.

El mandatario aseguró que bajo esa denominación, vigente desde 1789 hasta mediados del siglo XX, Estados Unidos alcanzó “algunas de sus más grandes victorias militares”, por lo que su decisión busca “abrazar ese gran linaje”.

La ceremonia contó con la presencia del secretario de la cartera, Pete Hegseth, y del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine. Pocos minutos después del anuncio, el sitio web oficial del Pentágono actualizó el nombre de la institución y personal militar reemplazó las letras en la fachada para colocar el rótulo de Departamento de Guerra.

Hegseth afirmó que el cambio “no se trata solo de modificar un nombre, sino de restaurar el espíritu guerrero” de las fuerzas armadas estadounidenses. En tanto, Caine prometió que la institución “va a luchar de manera decisiva, no en conflictos interminables”, y agregó: “Va a luchar para ganar, no para no perder. Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensiva”.

Consultado sobre si el Congreso debe avalar la medida, Trump reconoció que lo desconoce: “Pero lo vamos a averiguar”, aseguró.

La idea de reinstaurar la denominación de Departamento de Guerra había sido planteada por la Administración en marzo, cuando Hegseth mencionó el tema públicamente, aunque entonces sin precisar si implicaría cambios estructurales en el funcionamiento del Pentágono.

El Departamento de Guerra fue el nombre oficial del organismo militar de Estados Unidos desde 1789 hasta 1947, cuando, en el contexto de la Guerra Fría, se adoptó la denominación de Departamento de Defensa como parte de una estrategia orientada a la diplomacia y a la contención internacional.