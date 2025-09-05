EU ordena derribar aviones venezolanos que representen amenaza en el Caribe

Avión caza F-16 de la Fuerza Aérea de Venezuela (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes una advertencia directa al Gobierno de Venezuela al señalar que cualquier avión militar que represente una amenaza para las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe “será derribado”.

La declaración llega en medio de un nuevo episodio de tensión bilateral, después de que dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaran el destructor USS Jason Dunham, que realizaba operaciones antidrogas en aguas internacionales.

“Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados. Si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas”, dijo Trump desde el Despacho Oval, dirigiéndose a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

Las declaraciones de Trump se producen pocos días después de que fuerzas estadounidenses atacaran una supuesta narcolancha en el Caribe, lo que provocó la muerte de once personas señaladas por Washington como integrantes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que vinculan con el gobierno de Nicolás Maduro.

Preguntado por la prensa sobre cómo reaccionaría ante una nueva incursión aérea, Trump fue tajante: “General, si ellos hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera”. No obstante, evitó dar detalles sobre qué tan cerca llegaron los cazas venezolanos del destructor.

El mandatario aprovechó también para insistir en que su Administración mantiene una postura “fuerte” en la lucha contra el narcotráfico. “Cuando veo barcos llenos de todo tipo de drogas, probablemente fentanilo en su mayoría, vamos a eliminarlos. El tráfico marítimo en esa área, conocida como el ‘corredor’ de la droga, ha bajado considerablemente”, aseguró.

La escalada de tensiones entre Washington y Caracas se da en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Maduro, a quien acusa de dar protección a redes criminales y narcoterroristas.