Administración de Trump busca deportar a Ábrego García a Esuatini, al sur de África

Ábrego García (@theblaze/x)

El gobierno de Donald Trump busca deportar a Kilmar Ábrego García, salvadoreño que se ha convertido en uno de los exponente de la lucha por garantizar el proceso adecuado a los inmigrantes en Estados Unidos, a Esuatini, pequeño país al sur de África.

Según información de medio locales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó a sus abogados que se le asignó un nuevo destino, debido a que el migrante “huyó a EU hace más de una década tras denunciar amenazas de pandillas en su país natal”, ha expresado temor de ser expulsado a otras naciones.

“Esa afirmación de miedo es difícil de tomar en serio, especialmente considerando que usted ha declarado (a través de sus abogados) que teme persecución o tortura en al menos 22 países diferentes”, expuso el DHS en un escrito replicado por varios medios.

“No obstante, por la presente le notificamos que su nuevo país de expulsión es Esuatini, en África”, agregó el correo.

Ábrego García, quien trabajaba y vivía en Maryland junto a su esposa y sus tres hijos cuando fue arrestado por las autoridades a inicios de año, pasó varios meses detenido en la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador, tras haber sido deportado, por un “error administrativo”, pese a que contaba con un beneficio migratorio que impedía su expulsión.

Tras una batalla legal, el Gobierno Trump lo trajo de vuelta a E.U, donde fue arrestado nuevamente y permanece bajo custodia de las autoridades migratorias.

A finales de agosto, la policía reveló que buscaban enviarlo a Uganda, pero sus abogados solicitaron a un juez de inmigración la reapertura de su caso para pedir asilo político.

La defensa del salvadoreño pidió a un tribunal de inmigración reabrir el expediente cerrado en 2019, cuando un juez le negó una primera solicitud de asilo, por haberla presentado fuera del plazo permitido, aunque evitó su deportación al considerar que su vida corría peligro en El Salvador.

La Casa Blanca ha dicho en repetidas ocasiones que su meta es expulsar a Ábrego García del país, a quien lo consideran “peligroso” con presuntos lazos con pandillas salvadoreñas.

Con esto en mente, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo al inmigrante el lunes pasado, después de que se presentara a una cita en las oficinas de Baltimore (Maryland).

Ese mismo día, el Departamento de Seguridad Nacional informó que Ábrego García se encontraba en proceso de deportación a Uganda. (Con información de EFE)