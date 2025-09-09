Maduro acusa a EU de tener “plan de guerra” y advierte sobre “hegemonía imperial”

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de ejecutar un “plan de guerra” con el objetivo de imponer su hegemonía política, económica, cultural y militar en el mundo.

La declaración se da en medio de la creciente tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en aguas del Caribe, bajo el argumento de operaciones antidrogas.

“El imperio estadounidense tiene un plan de guerra para tratar de forzar su hegemonía… pero es imposible que lo logre. Ya un mundo multipolar es un hecho”, afirmó Maduro durante una entrevista con la cadena rusa RT, en el programa Conversando con Correa, conducido por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

En su intervención, Maduro reiteró que Washington busca llevar la confrontación a Suramérica y acusó a la Casa Blanca de pretender adueñarse del petróleo y el oro venezolano.

Asimismo, respaldó las declaraciones de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien un día antes había señalado a EU como “el centro mundial de lavado del narcotráfico”.

“Estados Unidos es quien dirige todo el narcotráfico de Sudamérica y del mundo. Ahí están las mafias y los verdaderos carteles”, sostuvo Maduro.

Por su parte, Washington acusa al líder chavista de encabezar el llamado Cartel de los Soles, presuntamente vinculado al tráfico de drogas, razón por la cual mantiene movilizada una fuerza naval en el Caribe y ha elevado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.