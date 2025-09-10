Adolescente dispara dentro de su escuela en Argentina

Adolescente argentina dispara con un arma y se atrinchera en un colegio de Mendoza Agentes de la policía vigilan a las afueras de un colegio este miércoles, en Mendoza (Argentina). Una adolescente de 14 años ingresó con un arma a un colegio de la provincia argentina de Mendoza, efectuó tres disparos y se atrincheró en el interior, sin que por el momento se hayan reportado heridos (STR/EFE)

Una adolecente entró este miércoles a su colegio con un arma de fuego, y se entregó a la policia tras cuatro horas atrincherada en el patio. La joven de 14 años efectuó varios disparos pero afortunadamente no hubo heridos ni victimas, “La menor está bien, fue al hospital y están sus padres ahí” afirmó el Mariano Carabajal, funcionario del Ministerio Público Fiscal provincial.

Los 80 alumnos que se encontraban en la escuela en ese momento fueron evacuados tras el suceso, y se ha dado a conocer información en la que al parecer, el arma habría sido tomada por la adolecente de las pertenecias de su padre, quien es un policía de la vecina provincia de San Luis.

Según periodistas que estuvieron en el lugar de los hechos, los efectivos policiales, redujeron y desarmaron a la joven en la escuela, Marcelino Blanco en La Paz, provincia de Mendoza.

El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar afirmó que no hay antecedente de que este ataque pudiera deberse a algún tipo de acoso escolar como se ha llegado a especular por medios y redes sociales ”No hay registro de eso en la ficha escolar de la estudiante" comentó.

Según García Salazar para la pronta acción ante un posible peligro para los jovenes, se desplegó “Todo el abordaje profesional de la provincia”, además pidio a los usuarios de redes sociales que se abstuvieran de difundir imágenes del hecho y rumores que desinformarán sobre el sensible hecho.