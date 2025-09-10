El universo MAGA estalla por el “mártir” Kirk: “Estamos en guerra contra los radicales de izquierda”

Duelo Bandera de Estados Unidos a media asta en la Casa Blanca (WILL OLIVER/EFE)

La difusión en las redes del momento en que era asesinado Charlie Kirk y los minutos posteriores ha agudizado el impacto de la muerte de un balazo de uno de los influencers más defensores de las armas y que consideraba víctimas colaterales a las que morían a tiros.

“El movimiento que Charlie inició no se detendrá jamás; murió luchando no solo por él, sino también por ustedes, por Jesucristo y por esta nación”, afirmó Jack Posebic, comentarista político cercano a Kirk y colaborador en su organización Turning Point USA, en declaraciones a Real America’s Voice, la cadena donde Kirk conducía su programa ‘The Charlie Kirk’s Show’.

Posebic, quien participaba frecuentemente en el show de Kirk y se refirió a él como un “amigo cercano”, amenazó a los “radicales de izquierda” de EU en la transmisión.

“¿Creían que antes las cosas estaban mal?, ¿que estábamos haciendo demasiado? Nos acaban de quitar a unos de nuestros amigos. Esto es lo que ustedes le han hecho a nuestro país. Lo que viene ahora, será culpa de ustedes”, sentenció.

En el mismo programa, Steve Bannon, exasesor de Trump y estratega durante su primer mandato, fue un paso más allá y señaló que Kirk “es una víctima de la guerra política que se está librando” en EU.

“Estamos en guerra; habrá oraciones, duelo y banderas a media asta, pero debemos mantener una determinación férrea”, advirtió en tono amenazante.

Un mensaje similar fue replicado en la cadena Fox, un medio tradicional, de boca de Jesse Watters, un comentarista político y presentador de televisión.

“Ellos están en guerra con nosotros”, dijo Watters, tras hacer un listado de las varias instancias de violencia política en EU, incluyendo los atentados contra Trump y contra dos funcionarios de la embajada de Israel en Washington.

“Estamos escuchando a las ratas”

“Esto es inaceptable y tiene que parar. Estamos escuchando todo lo que están diciendo, los políticos, los medios y todas las ratas allí afuera es un punto de inflexión y ya sabemos en qué dirección vamos”, agregó.

Mientras tanto, el hashtag Charlie.kirk fue trending topic mundial, con cientos de miles de reacciones de internautas, casi todos lamentando su muerte, otros considerándolo un “mártir” e incluso a liberales y demócratas. Aunque en minoría, otros recordaron cómo acusaban a los palestinos de ser los responsables de sus propias muertes a manos de los israelíes, o cómo relativizó la masacre de niños en una escuela de Memphis, señalando que es el precio que hay que pagar por defender la portación de armas.