¡Inconstitucional! prohibir la portación de armas en Florida, según corte

Tienda de armas

La Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Florida declaró este miércoles inconstitucional la ley que impedía portar armas de fuego de manera visible en público, al considerar que contradice la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El caso se originó con el arresto de Stanley Victor McDaniels en 2022, tras transmitir en vivo mientras portaba una pistola en Pensacola. Los jueces determinaron que la prohibición era “incompatible con la tradición legal” del país.

Con este fallo, el fiscal general James Uthmeier anunció que la restricción “ya no podrá aplicarse constitucionalmente”, subrayando que el derecho a la autodefensa es “indispensable”.

Florida se une así a la mayoría de los estados, dejando atrás la lista de entidades con prohibiciones casi absolutas junto con California, Connecticut e Illinois.

El gobernador Ron DeSantis celebró la decisión, recordando que recientemente impulsó un programa de incentivos fiscales para la compra de armas sin impuestos. “Esta medida alinea la política estatal con mi posición ya establecida”, afirmó.

Sin embargo, el debate no está cerrado. En el Congreso local, el presidente del Senado, Ben Albritton, se mantiene en contra de la iniciativa, respaldado por la Asociación de Alguaciles de Florida, que advierte sobre riesgos de seguridad pública.