Leones asesinan en zoológico de Tailandia a su cuidador

Leones asesinan a su cuidador

Un trabajador de un zoológico de Bangkok (Tailandia) fue asesinado este miércoles por varios leones, que le causaron mordidas mortales frente a decenas de visitantes que intentaron sin éxito ahuyentar a la manada, según información de autoridades tailandesas.

El incidente tuvo lugar en el Safari World de Bangkok, el zoológico privado más grande del país, situado en el distrito de Khan Na Yao, en el sur de la capital, a donde llegaron equipos policiales para investigar el caso.

El coronel Niruchpol Yothamat, superintendente de la comisaría local, informó a los medios que la víctima, ún hombre de 58 años, trabajaba desde hace casi tres décadas en el lugar, donde operaba como supervisor de la zona de animales salvajes.

“Los leones ya fueron encerrados en su jaula tras el incidente”, expuso.

Otro trabajador del zoológico mencionó que nunca antes se había registrado un incidente mortal en el sitio y que en el espacio en el que se produjo el ataque estaban cinco leones, de un total de 32 que alberga el centro.

Visitantes del safari dijeron que sonaron bocinas para intentar disuadir a los animales pero estos no reaccionaron.

El vicepresidente de la ONG Personas para el Trato Ético de los Animales (PETA, siglas en inglés), Jason Baker, lamentó el fallecimiento del trabajador y consideró que este incidente, que no ve como un hecho aislado, “debería servir de advertencia”.

“Es hora de que dejemos de tratar a los animales como animales de exhibición y los tratemos como seres que merecen libertad y respeto. Los zoológicos confinan a los animales salvajes en condiciones antinaturales, suprimiendo sus instintos”, alertó en un comunicado. (Con información de EFE)