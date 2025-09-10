¿Quién asesinó a Charlie Kirk? Liberan a sospechoso

El comentarista conservador Charlie Kirk recibió un disparo en una universidad de EU Liberan a sospechoso (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó este miércoles que el hombre detenido por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario de Utah fue puesto en libertad después de colaborar con las autoridades durante un interrogatorio policial.

¿Quién mató a Charlie Kirk?

Kash Patel, director del FBI, aseguró que la liberación del sospechoso no implica el cierre del caso y destacó que la investigación continúa activa: “Seguiremos divulgando información en aras de la transparencia”, señaló.

El detenido permaneció bajo custodia durante varias horas y cooperó plenamente con los agentes, aunque las autoridades no han proporcionado detalles sobre su identidad ni sobre posibles motivos del ataque. Diversas líneas de investigación permanecen abiertas en coordinación con la policía local de Utah, sin que hasta el momento se conozca quién asesinó al influencer proarmas.

Tras conocerse la noticia, Trump publicó un mensaje en sus redes sociales asegurando que su Administración hará todo lo posible por localizar a los responsables del asesinato del activista.

La Policía del estado de Utah, representada por el comisionado de Seguridad Pública Beau Mason, indicó que los elementos disponibles hasta el momento se limitan a grabaciones de cámaras de seguridad del campus universitario. Estas imágenes están siendo analizadas con el objetivo de identificar a cualquier persona involucrada en el incidente.

El ataque se produjo alrededor de las 12:20 p.m., durante un evento al aire libre de la gira “American Comeback Tour”, en la que Kirk respondía preguntas del público y abordaba temas de confrontación política con personas de pensamiento liberal. Testigos reportaron que se escuchó un único disparo mientras el activista se encontraba en el escenario.

Las autoridades confirmaron que la investigación seguirá abierta, con el análisis de las imágenes de seguridad y entrevistas adicionales para esclarecer los hechos.

¿Quién es Charlie Kirk?

Charlie Kirk, de 31 años y originario de Arlington Heights, Illinois, se convirtió en una de las voces más reconocibles del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos. Fundador de Turning Point, Kirk mantenía una relación cercana con el expresidente Donald Trump y se destacaba por promover activamente la agenda política de la derecha estadounidense.