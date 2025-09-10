SEDIF Puebla promueve pláticas preventivas para prevenir el suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Puebla, a través de pláticas preventivas sobre riesgos psicosociales a los adolescentes , jóvenes, adultos, adultos mayores, doces y padres de familia sobre los riesgos existentes en el contexto personal, familiar, escolar y comunitario; así como promover vínculos más sólidos y satisfactorios dentro del núcleo familiar que aporten al desarrollo de una comunidad cohesionada y equilibrada.

Como parte de la estrategia de prevención del suicidio, el SEDIF, a través del departamento de Salud Mental, de enero a la fecha se han atendido a 10 personas con ideas suicidas, seis con pensamientos pensamientos suicidas y dos que atentaron contra su vida; donde el rango de edad de 15 a 25 años es el más afectado, tres personas en el rango de 26 a 35 años y tres mayores de 36 años.

El área de fortalecimiento a la familia perteneciente al SEDIF, es la encargada de llevar a cabo estas acciones con las instituciones educativas las familias serán beneficiados con temáticas como: vida y valores familiares, comunicación asertiva, crianza respetuosa, prevención de la violencia intrafamiliar, redes sociales virtuales y los riesgos a la salud, entre otras.

Las pláticas funcionan como una primera instancia en la cual se ayuda a entender cómo evoluciona una crisis con pensamientos autodestructivos que llevan a la depresión y a la ansiedad generalizada que terminan en suicidio. De encontrar a personas con esta problemática, se inicia un proceso médico y se canaliza el paciente al hospital “Rafael Serrano”, para la elaboración de un diagnóstico e iniciar su tratamiento.