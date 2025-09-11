Mundo

Han desalojado a estudiantes y cancelado actividades durante este 11 y 12 de septiembre tras recibir un aviso de amenaza

Cancelan clases en la Universidad de Hampton por amenaza

Por Eidalid López Pérez
Este jueves 11 de septiembre, las clases y actividades han sido canceladas en las universidades de Hampton, Virginia ante una “potencial amenaza”.

A través de un comunicado publicado en X por parte de la Universidad de Hampton, las autoridades dieron a conocer que las clases serán suspendidas este jueves 11 y viernes 12 de septiembre con el fin de garantizar la seguridad del cuerpo d estudiantado y docentes.

“La Universidad de Hampton ha recibido un aviso de una posible amenaza y ha cesado todas las actividades no esenciales, con efecto inmediato. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, profesores, personal y visitantes siguen siendo nuestra máxima prioridad ”, destacó la institución.

Sin dar más detalles del caso, la institución, ha instado a los alumnos a reunirse de manera remota desde la seguridad de sus hogares. Las clases serán reanudadas el próximo 15 de septiembre.

Por su parte, las autoridades han solicitado a las personas que continúen desalojando el campus y en caso de notar algo sospechoso, marcar a la Policía de la Universidad de Hampton al: 757 727 5300 y mantenerse informados en la página web oficial de la págin

